Автоэксперт рассказал об особенностях заполнения бензобака зимой

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Россиянам объяснили, сколько топлива должно быть в баке автомобиля в зимнее время. Об этом сообщил директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников в беседе с агентством "Прайм".

Специалист предупредил, что при перепаде температур в баке может появиться конденсат

"Если машина перед выездом на мороз находится в теплом гараже, то, конечно, желательно, чтобы бензобак был полный, чтобы конденсата образовывалось как можно меньше", – выразил мнение Епанешников.

Он добавил, что для машин, хранящихся на улице, количество топлива в баке не имеет критического значения.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов сообщил, когда жителям столичного региона следует менять автомобильную резину с летней на зимнюю.

Правила дорожного движения предписывают менять покрышки не позднее 1 декабря. При этом Рязанов посоветовал устанавливать зимнюю резину, когда среднесуточная температура опустится до +4 градусов.