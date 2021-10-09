Автоэксперт рассказал об особенностях заполнения бензобака зимой

Фото: depositphotos/AndreyPopov
Россиянам объяснили, сколько топлива должно быть в баке автомобиля в зимнее время. Об этом сообщил директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников в беседе с агентством "Прайм".
Специалист предупредил, что при перепаде температур в баке может появиться конденсат
"Если машина перед выездом на мороз находится в теплом гараже, то, конечно, желательно, чтобы бензобак был полный, чтобы конденсата образовывалось как можно меньше", – выразил мнение Епанешников.
Он добавил, что для машин, хранящихся на улице, количество топлива в баке не имеет критического значения.
Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов сообщил, когда жителям столичного региона следует менять автомобильную резину с летней на зимнюю.
Правила дорожного движения предписывают менять покрышки не позднее 1 декабря. При этом Рязанов посоветовал устанавливать зимнюю резину, когда среднесуточная температура опустится до +4 градусов.
Импортная зимняя резина на машины подорожала на 25%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: