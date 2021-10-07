Автоэксперт объяснил, когда стоит менять резину на зимнюю

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Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов сообщил, когда следует менять автомобильную резину с летней на зимнюю. Об этом передает агентство "Прайм".
Эксперт напомнил, что Правила дорожного движения предписывают менять покрышки не позднее 1 декабря. При этом Рязанов советует устанавливать зимнюю резину, когда среднесуточная температура опустится до +4 градусов.
"Как только температура систематически начнет снижаться, на шиномонтажах образуются очереди, поэтому стоит "переобуть" авто немного ранее", – порекомендовал специалист.
Если толщина протектора составляет менее четырех миллиметров или срок годности резины истек, стоит приобрести новую резину, считает эксперт. Для мягкой зимы подойдет "липучка", а для суровой погоды за городом понадобятся шипованные покрышки.
Ранее автоэксперт Алексей Аксенов рассказывал, что при замене летней резины на зимнюю следует обращать внимание на некоторые особенности покрышек, чтобы они не были опасны для автомобиля и водителя.
Специалист отмечал, что прорезы, трещины и вылетевшие шипы – это то, что указывает на необходимость замены покрышек на новые. Автоэксперт также обращал внимание на маркировку: на зимней резине должна быть отметка в виде снежинки.
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