Эксперты дали советы автомобилистам по покупке зимних шин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во время выбора зимних шин лучше отказаться от покупки китайских моделей, которые появились на рынке недавно. По словам главреда портала "Автоброкер клуб" Виталия Архиреева, такая резина плохо балансируется.

При покупки шин Архиреев советует ориентироваться на цену товара: чем она меньше, тем резина будет хуже. По мнению эксперта, лучше отдать предпочтение шипованным шинам, нежели "липучке".

"При сравнении эталонного образца липучки и эталонного образца шипованной резины всегда будет выигрывать шипованная резина", – приводит слова эксперта News.ru.

Главный редактор "Авторевю" Леонид Голованов же считает, что "шипы" следует выбирать тем, кто выезжает за пределы крупных городов. В противном случае, по его словам, подойдут и "липучки".

"Есть два вида нешипованных шин: европейские и скандинавские. Европейские больше рассчитаны на асфальт, а скандинавские – на укатанный снег", – подчеркнул Голованов.

Архиреев, в свою очередь, подчеркнул, что лучше воздержаться от покупки подержанных шин. Если же вариантов нет, то лучше выбрать резину младше шести лет.

"Либо мы смотрим на пробег шины, но никто не скажет, сколько она отъездила моточасов, второй показатель – это дата выпуска этой шины. И неважно, сколько эта шина проехала, может, она на складе лежала шесть лет. На такие шины точно не стоит обращать внимания, потому что они теряют свои свойства от времени: резина ссыхается, теряет свои качества, шипы с большей вероятностью будут вылетать оттуда", – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что цены на зимние шины в РФ выросли на 25%. Основные причины удорожания шин еще до сезона, по словам пресс-секретаря портала об автомобилях Марии Погребец, кроются в росте цен на сырье, издержках производства, инфляции и системе маркировки.