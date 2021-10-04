Цены на зимние автомобильные шины в РФ выросли на 25% перед сезоном

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Аналитики отмечают, что цены на зимние автомобильные шины выросли на 25% и выше еще до начала сезона замены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях Дром Мария Погребец. По ее словам, не исключен дефицит в категории недорогой резины.
Погребец напомнила, что обычно пик спроса на шины в России приходится на середину октября. Основные причины удорожания шин еще до сезона в росте цен на сырье, издержках производства, инфляции и системе маркировки.
"Притом падение объемов выпуска еще не компенсировано, и нас может ожидать банальный дефицит автомобильных шин, в первую очередь в более доступных нишах, отмечают аналитики", – сказала пресс-секретарь.
Она отметила, что в целом цена на зимнюю резину в стране увеличилась на 15–20% с начала года. С 27 сентября по 3 октября 2021 года средняя стоимость комплекта, бывшего в употреблении, в России составила 14 429 рублей, новой резины – 44 070 рублей.
Кроме того, с 27 сентября по 3 октября спрос на зимнюю резину в России вырос на 105%. Наибольшей популярностью у россиян пользуются зимние шины с шипами. Их выбирают 75% автолюбителей, 25% предпочитают нешипованную резину.
Ранее автоэксперт Алексей Аксенов рассказал, что при замене летней резины на зимнюю следует обращать внимание на некоторые особенности покрышек, чтобы они не были опасны для автомобиля и водителя.
Специалист отметил, что прорезы, трещины и вылетевшие шипы – это то, что указывает на необходимость замены покрышек на новые. Помочь с определением износа шин призваны специальные индикаторы.
Автоэксперт также обратил внимание на маркировку: на зимней резине должна быть отметка в виде снежинки. Также важно, чтобы шины были шипованными для движения по снегу и льду. По его словам, всесезонные покрышки не работают ни летом, ни зимой.
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