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Юристы рассказали, как оспорить штраф за парковку. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалистов, под неправильной парковкой понимается любое стационарное размещение транспортного средства с нарушением ПДД или иных нормативных актов федерального и регионального уровня.

"Например: размещение автомобиля под знаком 3.27 "Остановка запрещена" – нарушение федерального уровня. Размещение транспортного средства на газоне – нарушение регионального уровня", – объяснила ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

Однако, по словам юриста и руководителя юридической консультации в Ростове-на-Дону Евгении Рубаевой, в законе нет понятия неправильной парковки. При этом становится очевидным, что неправильной считается такая парковка, при которой припаркованная машина доставляет неудобство другим участникам движения и нарушает ПДД.

Кроме основных правил стоянки и остановки, которые прописаны в ПДД, в регионах могут вводиться дополнительные ограничения, связанные со стоянкой на газоне, либо других территориях благоустройства населенного пункта.

Размер штрафов за неправильную парковку отличается в зависимости от субъекта РФ. Так, в Москве нарушителю придется заплатить административный штраф в размере 3 000 рублей, а в том случае, если машина была замечена на газоне или на стоянке, отведенной только для инвалидов, – 5 000 рублей. Для юридического лица предусмотрено наказание в размере от 150 000 до 500 000 рублей. Кроме этой суммы, нужно будет оплатить услуги эвакуатора и штрафстоянки (если авто было эвакуировано).

"Причем если в регионах можно обойтись и предупреждением, то для Москвы и Санкт-Петербурга такая мера ответственности не предусмотрена", – уточнила Рубаева.

Процесс оплаты штрафов одинаков по всей России. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом на портале госуслуг, почтовым переводом по квитанции, услугами банка по реквизитам, указанным в документе, или мобильным приложением банка. Граждане столицы также могут использовать портал mos.ru и мобильное приложением "Парковки Москвы", а петербуржцы – сайт parking.spb.ru или приложение "Парковки Санкт‑Петербурга".

Кроме того, с 2015 года у водителей появилась возможность оплатить штрафы ГИБДД с 50-процентной скидкой. Она действует первые 20 дней с момента вынесения постановления включительно. Однако по региональным нарушениям штраф оплачивается в полном объеме.

В соответствии с КоАП РФ, штраф можно обжаловать в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Юрист Единого центра защиты Кирилл Резник уточнил, что нужно понимать, что штрафы могут быть назначены как должностным лицом, так и судом. Поэтому порядок обжалования будет отличаться.

"Постановление о штрафе, вынесенное инспектором, необходимо обжаловать в суде, а постановление суда о назначении административного наказания – в вышестоящем суде", – отметил эксперт.

Ранее ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин рассказал, как можно оспорить штраф с дорожной камеры в случае, если нарушение ПДД было зафиксировано ошибочно.