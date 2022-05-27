К производству "Москвичей" могут привлечь компании из КНР – Минпромторг

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в настоящее время ведется работа по привлечению производителей из Китая к производству автомобилей "Москвич", сообщает ТАСС.

"Есть два варианта (компаний). Пока называть конкретных партнеров не буду, но действительно такая работа ведется", – заявил глава Мантуров.

Ранее сообщалось, что к выпуску "Москвича" могут подключить китайские компании. По данным СМИ, переговоры ведутся с JAC Motors, FAW, BYD и другими компаниями. При этом представители российских офисов Haval, Chery и Geely опровергли наличие соответствующих переговоров.

До этого Сергей Собянин сообщил, что на столичном заводе начнут производить автомобили под брендом "Москвич". По его словам, сначала будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в будущем планируется производить электромобили.

