Мантуров рассказал, когда в России начнется серийное производство электромотоциклов

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Серийное производство электромотоциклов Aurus Merlon начнется в России в 2024 году, рассказал ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров на международной промышленной выставке "Иннопром".

Ранее российские инженеры представили на форуме "Сильные идеи для нового времени" экологически чистый электробайк для курьеров. Транспорт прост как велосипед, однако от последнего его отличает большая скорость и маневренность, благодаря чему он может быть востребован среди логистических компаний.

До этого столичный завод "Протон" представил электросамокат MiR собственной разработки. Первая модель уже задействована в пунктах проката в Череповце, а также в подмосковных городах Орехово-Зуево и Лобне. Вторую доработанную модель представят до конца 2022 года.

В числе особенностей электросамоката – усовершенствованные тормозная система, колеса и GPS-модуль. Одного заряда хватит на 40 километров пути, при этом батарею можно быстро поменять.

