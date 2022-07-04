Мантуров рассказал, когда в России начнется серийное производство электромотоциклов

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Серийное производство электромотоциклов Aurus Merlon начнется в России в 2024 году, рассказал ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров на международной промышленной выставке "Иннопром".
Ранее российские инженеры представили на форуме "Сильные идеи для нового времени" экологически чистый электробайк для курьеров. Транспорт прост как велосипед, однако от последнего его отличает большая скорость и маневренность, благодаря чему он может быть востребован среди логистических компаний.
До этого столичный завод "Протон" представил электросамокат MiR собственной разработки. Первая модель уже задействована в пунктах проката в Череповце, а также в подмосковных городах Орехово-Зуево и Лобне. Вторую доработанную модель представят до конца 2022 года.
В числе особенностей электросамоката – усовершенствованные тормозная система, колеса и GPS-модуль. Одного заряда хватит на 40 километров пути, при этом батарею можно быстро поменять.
В Москве запустили 100 зарядную станцию для электромобилей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: