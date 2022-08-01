Собянин рассказал о возвращении фестиваля "Московское варенье"

В Москву вернулся фестиваль "Московское варенье", сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в этом году 23 фестивальные площадки будут работать до 7 августа. На них представят более 300 различных сортов варенья от производителей и фермеров из 20 регионов страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.