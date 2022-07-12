Архитектурную концепцию общественного центра в ЖК "Прокшино" планируют выбрать 14 сентября

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

24 бюро подали заявки на участие в конкурсе на лучшую архитектурную концепцию для общественного центра в ЖК "Прокшино" в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Уточняется, что всего в предконкурсных консультациях приняли участие 74 команды, треть из которых оформили соответствующие заявки и прошли во второй тур. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в числе участников много известных российских бюро. Итоги планируется подвести 14 сентября этого года.

"Я уверен, что общественный центр и набережная станут знаковым городским пространством "Прокшино", – сказал Кузнецов.

Между тем Игнатий Данилиди, гендиректор группы компаний "А101", которая совместно с Москомархитектуры и проводит данный конкурс, перечислил некоторые подавшие заявки бюро. В их числе "Сергей Киселев и партнеры", Blank Architects, Asadov и другие. Он отметил, что организаторы ожидают свежих идей, поскольку большое число заявок поступило от относительно молодых коллективов.

В рамках развития жилого района "Прокшино" планируется создание не только общественного центра, но и детского сада, а также примыкающей к набережной городской площади.

Ранее сообщалось, что в Рассказовке в ТиНАО построят современный четырехэтажный культурно-досуговый центр. Там расположатся помещения, позволяющие развивать креативно-творческую деятельность разных возрастных групп населения.

