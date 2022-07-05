В Рассказовке построят крупный культурно-досуговый центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Современный четырехэтажный культурно-досуговый центр построят в деревне Рассказовке в ТиНАО, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Площадь четырехэтажного культурно-досугового центра составит около 6 тысяч квадратных метров. В здании расположатся помещения, позволяющие развивать креативно-творческую деятельность разных возрастных групп населения", – сказал он.

По словам Бочкарева, в здании расположатся различные образовательные, творческие и досуговые пространства для детей и молодежи. Он отметил, что центр станет новой точкой культурного притяжения в непосредственной близости от жилых кварталов.

"Строительство этого центра позволит обеспечить поддержку творческих инициатив жителей в самых разных сферах искусства", – заявил Бочкарев.

Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в свою очередь, отметил, что власти уделяют особое внимание строительству культурных объектов.

"Например, в ближайшие годы будут спроектированы и построены современные культурные центры в Воскресенском, Щапове, Красной Пахре и Троицке", – рассказал он.

Жидкин отметил, что благодаря реализации данных проектов ТиНАО станет не только местом для жизни и работы, но и территорией культурного досуга.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО построили самую большую школу России. Отмечается, что данное учреждение можно назвать городом профессий: здесь есть лаборатории, IT-классы и кабинеты профессиональной подготовки нового поколения.

Школу № 2070 площадью 24 тысячи квадратных метров создавали с учетом мирового опыта создания современных образовательных пространств.