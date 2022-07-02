60 новых парков появятся в ТиНАО в ближайшие годы

Еще 60 парков появится в ТиНАО в ближайшие годы. За последние десять лет там уже благоустроили 200 гектаров, открыв для москвичей более 20 мест отдыха.

Подробнее о том, чем заняться в праках "новой" Москвы в выходные, – в эфире телеканала Москва 24.

