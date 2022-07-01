В ТиНАО за 10 лет построено жилье всех классов – Жидкин

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В ТиНАО за 10 лет построено жилье всех классов, рассказал Москве 24 руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Можно купить в многоквартирном жилом доме, и в доме средней этажности, и таун-хаус, и, соответственно, коттедж. Кстати, в прошлом году у нас было введено порядка 800 тысяч квадратных метров только ИЖС на новой территории", – сказал Жидкин.

Он добавил, что власти придерживаются разных подходов к формированию плотности и этажности в тех или иных жилых комплексах.

"Если ближе к МКАД, то это 17-этажные жилые дома, 22-этажные жилые дома. И, соответственно, дальше уже от Москвы, дальше от МКАД она постепенно снижается", – добавил Жидкин.

Ранее он рассказал, что власти Москвы планируют построить еще 20 миллионов квадратных метров жилья на территории Троицкого и Новомосковского административных округов к 2032 году.

Жидкин отметил, что развитие территорий ТиНАО осуществляется комплексно: параллельно с жилыми домами идет строительство поликлиник, школ, детских садов, объектов досуга и дорог. Он отметил, что за последние 10 лет транспортная ситуация в ТиНАО заметно улучшилась.

Сергей Собянин 1 июля поздравил жителей Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы с 10-летним юбилеем присоединения к столице.

