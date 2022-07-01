Власти Москвы назвали ТиНАО крупнейшим проектом в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Троицкий и Новомосковский округа являются крупнейшим проектом в Европе, заявил Москве 24 руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он подчеркнул, что за десять лет в ТиНАО построили всю необходимую инфраструктуру – метро, дороги, жилье. Также там активно создаются рабочие места.



"Поэтому сегодня мы, очевидно, уже вышли вперед в реализации такого крупного проекта, а в Европе таких крупных проектов больше нет", – рассказал Жидкин.

В то же время спикер отметил, что первоначально власти ориентировались на реализуемые в Европе проекты. Один из них – "Большой Париж", который идейно отчасти напоминает ТиНАО. Речь идет о желании объединить город с прилегающими муниципальными образованиями.

Было необходимо подобрать минимально застроенную территорию, где разместились бы объекты, которые сложно возвести в старых границах, подчеркнул Жидкин.

Ранее он отметил, что власти Москвы планируют построить еще 20 миллионов квадратных метров жилья на территории Троицкого и Новомосковского административных округов к 2032 году.

Он отметил, что развитие территорий ТиНАО осуществляется комплексно: параллельно с жилыми домами идет строительство поликлиник, школ, детских садов, объектов досуга и дорог.

Территории между Киевским и Варшавским шоссе вошли в состав Москвы 1 июля 2012 года. По словам мэра, расширение города стало одним из самых сложных решений, которые ему пришлось принимать, однако сегодня Москву уже невозможно представить без данных участков.

