Жидкин назвал строительство метро и дорог одним из главных достижений при развитии ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Строительство метро и дорог является одним из главных достижений при развитии ТиНАО, рассказал Москве 24 руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
"Метро значительно улучшило доступность для населения Новой Москвы как внутри территории, так и, соответственно, и в связи с Москвой в "старых" границах. Это дороги, магистрали. Благодаря построенным дорогам у нас существенно улучшилась транспортная доступность", – сказал Жидкин.
Он отметил, что территория ТиНАО развивается комплексно. Речь идет не только о дорогах и метро, но и о строительстве линий МЦД, жилых комплексов, объектов труда и социальной инфраструктуры.
Ранее Жидкин рассказал, что парки в ТиНАО создают не только за счет городского бюджета, в этом активно участвуют и застройщики. Он назвал парки важной составляющей развития района. По его словам, за 10 лет там появилось свыше 20 парков. До 2035 года планируется создать 86 таких зон.
Сергей Собянин 1 июля поздравил жителей ТиНАО с 10-летним юбилеем присоединения к столице. По его словам, первый юбилей ТиНАО является большим праздником для столицы.
В Новой Москве за 10 лет построено и реконструировано 335 км дорог
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