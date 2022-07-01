За 10 лет в ТиНАО построено и введено в эксплуатацию 138 социальных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За 10 лет в Троицком и Новомосковском округах возвели и открыли 138 объектов социальной инфраструктуры. Еще восемь объектов планируется создать до 2025 года, сообщает пресс-служба мэра и столичного кабмина.

Среди построенных объектов – 19 медучреждений. При этом в текущем году собираются открыть поликлинику на 220 посещений в смену во Внуковском.

"До 2025 года планируется строительство еще восьми объектов здравоохранения, а также реконструкция Центра реабилитации инвалидов "Красная Пахра" в Троицке", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, во всех медучреждениях ТиНАО функционирует ЕМИАС. Всего организовано 76 информационных киосков и 1 767 автоматизированных рабочих мест.

Также среди объектов социальной инфраструктуры, построенной за последние 10 лет, – 70 детсадов и 31 школа.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО построили самую большую школу России. Отмечается, что данное учреждение можно назвать городом профессий: здесь есть лаборатории, IT-классы и кабинеты профессиональной подготовки нового поколения.

Школу № 2070 площадью 24 тысячи квадратных метров создавали с учетом мирового опыта создания современных образовательных пространств.

