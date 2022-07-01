Школу в окружении дубов откроют в ТиНАО в сентябре – Собянин

13:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин осмотрел ход строительства новой школы с уникальной экосистемой местности в поселке Коммунарка в ТиНАО. Открыть образовательное учреждение планируется уже в сентябре этого года.
Работы по возведению школы, которые начались осенью 2020 года, сейчас находятся на финальной стадии. Сейчас завершается облицовка фасада, идет монтаж инженерных коммуникаций. Общая готовность объекта составляет 75%. После открытия новое здание, рассчитанное на 1,3 тысячи учеников, войдет в состав школы № 2070.
Особенность проекта заключается в попытке максимально сохранить ландшафт местности, создать уникальную экосистему. Здание будут окружать 16 дубов возрастом больше 120 лет. Деревья повлияли и на архитектурный облик школы: так, фронтальная стена огибает одно из деревьев.
Помимо учебных классов, в корпусе предусмотрели лабораторию, ремесленные мастерские и центр прототипирования, а также актовый зал на более чем 600 мест, который может превращаться в амфитеатр или конференц-зал. Спортзал школы оснастят всем необходимым для занятий 30 видами спорта, а на прилегающей территории оборудуют футбольное поле и беговые дорожки.
Ранее в пятницу Сергей Собянин открыл в ТиНАО крупнейший в Европе электробусный парк "Красная Пахра" площадью более 20 тысяч квадратных метров. Он будет обслуживать до 300 электробусов, которым сегодня для выхода на маршруты требуется ехать из парков, расположенных в пределах МКАД.
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