Собянин открыл движение по связывающим Калужское шоссе и Коммунарку эстакадам

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Сергей Собянин открыл движение по новым эстакадам, которые связывают Калужское шоссе и Коммунарку в ТиНАО.

Строительство этих эстакад началось в октябре 2020 года. Съезд с Калужского шоссе в сторону Коммунарки и выезд из Коммунарки на Калужское шоссе обеспечат две однополосные эстакады общей длиной около 490 метров.

На Калужском шоссе также организовали переходно-скоростные полосы протяженностью свыше 47 метров. В общей сложности удалось построить 1,7 километра новых дорог.

Эксплуатация эстакад позволит улучшить транспортную доступность московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" и станции метро "Ольховая", а также частично разгрузит улицу Александры Монаховой и позволит организовать новые маршруты общественного транспорта.

Ранее Собянин поздравил жителей ТиНАО с 10-летним юбилеем присоединения к столице. По словам мэра, расширение города было не роскошью, а естественной необходимостью. Он отметил, что первый юбилей ТиНАО является большим праздником для столицы.

