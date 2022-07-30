Гостей "Цветочного джема" пригласили на мастер-класс по созданию фотоконтента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Гостей фестиваля "Цветочный джем" пригласили 2 августа на мастер-класс по созданию фотоконтента для блога. Об этом сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Уточняется, что мастер-класс "Цветочное настроение" начнется в 18:00 на улице Кузнецкий Мост у входа в ЦУМ.
"На мастер-классе опытные блогеры поделят желающих на команды. У каждой группы будет свой куратор. Блогеры поделятся нюансами удачных съемок, подскажут лайфхаки по созданию красивых кадров, отработают вместе с участниками встречи полученные на практике азы городских фотосессий", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в мастер-классе смогут поучаствовать только 30 человек, попасть на мероприятие можно будет только по живой очереди.
Фестиваль цветов и садового искусства "Цветочный джем" открылся в Москве 22 июля. Сергей Собянин ранее рассказал, что для создания цветочных композиций было доставлено около 100 тысяч растений.
На площадках "Цветочного джема" можно увидеть как работы ландшафтных дизайнеров прошлых лет, так и новые цветочные арки, тропические острова, висячие и водные сады. По словам Собянина, всего было создано 27 садов и цветочных композиций.
Фестиваль продлится до 11 сентября.
Москвичей пригласили на фестиваль "Цветочный джем"
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