Собянин пригласил москвичей и гостей города посетить сады "Цветочного джема"

Фото: sobyanin.ru

Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль цветов и садового искусства "Цветочный джем", который открылся в Москве 22 июля.

"В Москву вновь пришел "Цветочный джем" – яркий и популярный летний фестиваль цветов и садового искусства, который ежегодно посещают миллионы москвичей и туристов", – написал он в своем блоге.

Мэр отметил, что для создания цветочных композиций в Москву было доставлено около 100 тысяч растений.

На площадках "Цветочного джема" можно увидеть как работы ландшафтных дизайнеров прошлых лет, так и новые цветочные арки, тропические острова, висячие и водные сады. По словам Собянина, всего было создано 27 садов и цветочных композиций.

Так, "Город Цветов" на Манежной площади перенесет посетителей в мир арабских сказок и легенд об оазисах, а на переходе от Манежной площади к площади Революции можно будет увидеть "Русское поле", где высажены свыше 500 тысяч колосьев, маков и ив.

Экзотические растения в саду "Грани Лентулова" расположились на Новом Арбате, а на Кузнецком мосту гости могут побывать в тропических джунглях. Градоначальник также рассказал о фотозоне из живых цветов на пересечении Столешникова переулка и Петровки.

"Лестница Российской государственной библиотеки снова превратилась в уютное зеленое пространство. В этом году сад наполнили яркими розами, лилейниками и гортензиями, а памятник Достоевскому получил символичное обрамление в виде живых ив и кленов", – добавил Собянин.

Он уточнил, что фестиваль продлится до 11 сентября.

В прошлом году фестиваль "Цветочный джем" получил премию "Событие года". В 2021 году для фестиваля на площадках в центре города было построено 12 дизайнерских садов площадью от 30 до 5,5 тысячи квадратных метров. Их создали специалисты мирового уровня.

Тогда одной из особенных локаций стал Тверской бульвар. Там было разбито сразу четыре оригинальных сада. А в Новопушкинском сквере можно было увидеть разноуровневый сад "Геометрия природы".

