Около 100 тыс растений привезут в Москву для оформления площадок "Цветочного джема"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Около 100 тысяч растений привезут в столицу для оформления площадок фестиваля "Цветочный джем", который пройдет с 22 июля по 11 сентября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"С 22 июля центр Москвы превратится в тропики: улицы и площади преобразят яркие экзотические цветы. Цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны" продолжит "Цветочный джем". В общественных местах воссоздадут лучшие конкурсные и специальные проекты фестиваля прошлых лет. <...> Специально для "Цветочного джема" в Москву привезут 100 тысяч растений", – отмечается в сообщении.
В рамках фестиваля на площадках в центре города создадут 27 садов и цветочных композиций. Так, на Манежной площади сделают "Город цветов". Его площадь будет равна 5 тысячам квадратных метров. На Новом Арбате обустроят сад "Грани Лентулова" Анны Лозинской и Анаит Акопян. Уточняется, что данный проект стал золотым призером конкурса "Цветочный джем" четыре года назад.
Главный вход ВДНХ также украсят. Там появится "Русский лес" – дальневосточный зеленый остров из сосен и елей, орешника, кустов голубики и амурского бархата.
В прошлом году фестиваль "Цветочный джем" получил премию "Событие года". В 2021 году для фестиваля на площадках в центре города было построено 12 дизайнерских садов площадью от 30 до 5,5 тысячи квадратных метров. Их создали специалисты мирового уровня.
Тогда одной из особенных локаций стал Тверской бульвар. Там было разбито сразу четыре оригинальных сада. А в Новопушкинском сквере можно было увидеть разноуровневый сад "Геометрия природы".
Экзотические цветы украсят улицы и площади Москвы с 22 июля
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