Фестиваль "Дачное Царицыно" продлится в Москве до 24 июля

Фестиваль "Дачное Царицыно" возвращается в парк после двухлетнего проведения онлайн. Мероприятие пройдет с 15 по 24 июля на Зеленом партере возле Черногрязских ворот.

Среди музыкальных хэдлайнеров этого года – Петр Налич, Сергей Манукян, Петр Востоков и Алла Рид. В течение 10 дней в парке музея-заповедника можно будет посмотреть спектакли для детей и взрослых, послушать музыку и потанцевать, побывать на выставке художников-иллюстраторов. Вход на фестиваль свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.