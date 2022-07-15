Москва онлайн покажет реконструкцию похода Александра Невского

Фото: Москва 24/Александр Авилов

17 июля зрители Москвы онлайн станут свидетелями исторической реконструкции "Александрова дорога", посвященной 780-летию битвы на Чудском озере. В прямом эфире корреспондент Анна Луговская пообщается с дружиной Александра Невского, которая остановится на привал на территории национального парка "Лосиный остров".

Дружина покажет несколько ратных упражнений, соблюдая воинские традиции, такие как поднесение хлеба-соли и обнесение братиной.

Историческая реконструкция похода Александра Невского 1241–1242 годов будет продолжаться до 20 июля.

Дружина пройдет по шести субъектам Российской Федерации через четыре особо охраняемые природные территории и закончит поход в месте Ледового побоища.

Смотрите прямую трансляцию 17 июля в 17:20 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.