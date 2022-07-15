Портал Discover Moscow представил подборку локаций и событий для путешествий с детьми

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На официальном туристическом портале столицы Discover Moscow открылся новый раздел "Детям", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она рассказала, что в него вошли локации и события, которые будут интересны и взрослым, и детям. Это и театры, и интерактивные музеи, и парки аттракционов, и кафе.

Сергунина назвала Москву популярным направлением для культурно-познавательного, делового, событийного, гастрономического туризма и для семейных поездок. Она напомнила, что в прошлом году город посетили около 3,8 миллиона юных путешественников, что на 30% больше, чем в 2020 году.

"В столице много мест, где можно провести время с ребенком. В музеях, театрах, культурных центрах и парках проходят экскурсии, мастер-классы, интерактивные выставки и выступления артистов. В новом тематическом разделе на портале Discover Moscow опубликованы самые яркие мероприятия и идеи для отдыха всей семьей", – подчеркнула заммэра.

Она добавила, что там хранится информация о разных живописных уголках с игровыми площадками, благоустроенных природных территориях и прудах для прогулок на лодках.

Также там можно найти интерактивные музеи, детские лагеря, популярные фестивали и форумы. Многие из них уже представлены в туристическом календаре. Все события для младшего поколения помечены специальным хештэгом #детям.

Ранее сообщалось, что у цифрового туристического сервиса Russpass изменился интерфейс главной страницы. На сайте сервиса появились карточки с названиями самых востребованных функций: "Отели", "Музеи", "Экскурсии", "Авиабилеты", "Ж/д билеты" и "Направления". Теперь можно переходить из раздела в раздел, не покидая главную страницу.

Заммэра столицы Наталья Сергунина отметила, что новый интерфейс – это еще один шаг к тому, чтобы бронирование билетов, гостиниц, экскурсий и туров не занимало много времени. По ее словам, сервис постоянно развивается и становится удобнее для пользователей. Кроме того, теперь он доступен на четырех языках – к русскому, английскому и испанскому добавился арабский.

В каждом из шести разделов, расположенных на главной странице портала, также появился спецблок с пятью актуальными предложениями туроператоров, перевозчиков, отельеров и экскурсоводов. Это облегчит выбор туристам, которые пока не определились, где будут жить и какие достопримечательности планируют посетить.