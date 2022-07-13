Назван самый посещаемый павильон "Здоровая Москва"

Стало известно, где находится самый посещаемый павильон "Здоровая Москва". Он расположен в парке по Олонецкому проезду в Северо-Восточном округе. Об этом сообщили в Дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения города. С начала работы в этом году в павильоне побывали тысячи москвичей.

Также москвичи часто приходят проверить свое здоровье в парк "Ангарские пруды" и Измайловский парк. Все павильоны "Здоровая Москва" работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Там ждут всех желающих старше 18 лет. Для посещения понадобится прикрепление к городской поликлинике, московский полис ОМС и документ, удостоверяющий личность.

Найти ближайший павильон и ознакомиться с полным перечнем исследований можно на сайте городского департамента здравоохранения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.