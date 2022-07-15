Гастрономические выходные можно провести в столице на фестивале "Вкусы России"

Гастрономические выходные можно провести в столице – до понедельника, 18 июля, в городе проходит фестиваль "Вкусы России". Свою продукцию привезли более 60 регионов. Представлено почти 300 брендов.

Гастрономический праздник развернулся на Пушкинской набережной в парке Горького, кроме того будут работать еще 21 площадка. Там можно продегустировать дагестанскую баранину, осетинские пироги, курский сыр "Малевич", уральскую шишку в шоколаде, томское кедровое молоко, удмуртские перепечи, казанский чак-чак и многое другое. Кстати, некоторым москвичам "Вкусы России" уже знакомы – фестиваль проводят второй год подряд.