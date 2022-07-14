Средства ПВО сбили 5 ракет, запущенных ВСУ по Новой Каховке – администрация региона

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Средства противовоздушной обороны сбили пять ракет, запущенных украинскими военными по Новой Каховке, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области.

Там добавили, что обломки двух ракет обрушились в район завода "Сокол". Информация о разрушениях гражданских объектов уточняется.

Ранее пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз сообщил, что ВСУ нанесли очередной удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. Уточняется, что есть повреждения объектов инфраструктуры

До этого, 11 июля, ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области. Глава ВГА региона Владимир Леонтьев сообщал, что обстрел привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями, были повреждены больница, рынок и жилые дома, серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью. Как минимум семь человек погибли, еще порядка сорока получили ранения.

Кроме того, замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские силовики начали поджигать пшеничные поля, расположенные на границе с Херсонской областью. Он отметил, что киевский режим сможет прожить и на грантах от Запада, а на простых украинцев ему все равно.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

