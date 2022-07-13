ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске – Марочко

Фото: телеграм-канал Mash

Украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в телеграм-канале.

По его словам, несколько украинских ракет достигли цели. Он добавил, что настоящее время небо над городом контролируется резервными силами.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в интервью газете The Times, что ВСУ получили от Зеленского задачу отвоевать юг страны.

По его словам, для этих целей они располагают примерно миллионом бойцов. Вместе с тем в интервью изданию The Wall Street Journal Резников отметил, что ВСУ несут большие потери, украинская армия истощена.

Также глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями. По его словам, есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома. Он добавил, что очень серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

