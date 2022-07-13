ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области – администрация региона

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Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз.

"ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Знаем, что есть попадание. Сейчас уточняется степень повреждений", – сказал Мороз.

Ранее, 11 июля, ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области. Глава ВГА региона Владимир Леонтьев сообщал, что обстрел привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями, были повреждены больница, рынок и жилые дома, серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью. Как минимум семь человек погибли, еще порядка сорока получили ранения.

Кроме того, замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские силовики начали поджигать пшеничные поля, расположенные на границе с Херсонской областью. Он отметил, что киевский режим сможет прожить и на грантах от Запада, а на простых украинцев ему все равно.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

