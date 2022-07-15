"Это наш город": памятник Минину и Пожарскому вернули на постамент на Красной площади

Специалисты завершили основной этап реставрации памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом рассказали в министерстве культуры.

Скульптуры уже перенесли с реставрационного стола на постамент. На следующем этапе проведут косметические работы и укрепят фундамент. Затем демонтируют павильон, который был специально возведен на время реставрации и приведут в порядок прилегающую территорию. Торжественной открытие запланировано на ноябрь этого года.