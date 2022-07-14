Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за пытки вплоть до 15 лет лишения свободы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее данный закон одобрил Совет Федерации. Согласно ему, пытки, совершенные представителями власти, переводятся в категорию особо тяжких преступлений. Под пыткой отныне понимается причинение лицу физических или нравственных страданий с целью получения от него или третьего лица признаний или сведений, а также в целях наказания, запугивания или принуждения к чему-либо.
Так, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет за превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения. Нарушителю также грозит лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Те же деяния, но с применением пыток, будут наказываться лишением свободы на срок от четырех до 12 лет.
Наиболее строго планируется наказывать за действия, которые привели к смерти или тяжкому вреду для здоровья потерпевшего. В этом случае виновным грозит до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать некоторые должности на срок до 20 лет.
Ранее Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) одобрила новые правила внутреннего распорядка в СИЗО, которые до этого утвердило министерство юстиции России. Документ предусматривает установку душевых кабин в камерах для того, чтобы заключенные мылись чаще одного раза в неделю.
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