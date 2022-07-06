В ОНК одобрили новые правила внутреннего распорядка в СМЗО

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Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) одобрила новые правила внутреннего распорядка в СИЗО, которые ранее утвердило министерство юстиции России. Об этом сообщает RT.

Документ, размещенный на онлайн-портале правовой информации, предусматривает установку душевых кабин в камерах для того, чтобы заключенные мылись чаще одного раза в неделю. Такая мера также снизит нагрузку на надзирателей, которые обязаны конвоировать заключенных в душевые.

Кроме того, новые правила подразумевают ежедневный душ для беременных и женщин, содержащихся в изоляторах с детьми, а также инвалидов. В последнем случае также планируется оборудовать специальные санузлы.

В новых правилах внутреннего распорядка закрепляется право заключенных на физические упражнения. Ими можно будет заниматься на платной основе в специально оборудованных помещениях или же бесплатно в прогулочных двориках.

Помимо этого, обновленный регламент разрешает заключенным пользоваться электронными книгами без доступа в интернет. Через администрацию изоляторов допускается пересылка и получение электронных писем.

Утвержденные Минюстом правила дополнительно обозначают механизм привлечения арестованных к труду на территории следственных изоляторов. Такая мера предусматривается на период следствия.

В июне Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки, который предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Правонарушения должностных лиц в данной области будут квалифицироваться как особо тяжкие преступления.