В ОНК одобрили новые правила внутреннего распорядка в СМЗО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) одобрила новые правила внутреннего распорядка в СИЗО, которые ранее утвердило министерство юстиции России. Об этом сообщает RT.
Документ, размещенный на онлайн-портале правовой информации, предусматривает установку душевых кабин в камерах для того, чтобы заключенные мылись чаще одного раза в неделю. Такая мера также снизит нагрузку на надзирателей, которые обязаны конвоировать заключенных в душевые.
Кроме того, новые правила подразумевают ежедневный душ для беременных и женщин, содержащихся в изоляторах с детьми, а также инвалидов. В последнем случае также планируется оборудовать специальные санузлы.
В новых правилах внутреннего распорядка закрепляется право заключенных на физические упражнения. Ими можно будет заниматься на платной основе в специально оборудованных помещениях или же бесплатно в прогулочных двориках.
Помимо этого, обновленный регламент разрешает заключенным пользоваться электронными книгами без доступа в интернет. Через администрацию изоляторов допускается пересылка и получение электронных писем.
Утвержденные Минюстом правила дополнительно обозначают механизм привлечения арестованных к труду на территории следственных изоляторов. Такая мера предусматривается на период следствия.
В июне Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки, который предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Правонарушения должностных лиц в данной области будут квалифицироваться как особо тяжкие преступления.
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