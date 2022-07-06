Минюст РФ утвердил новые правила условий содержания в колониях, СИЗО и исправцентрах

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Минюст утвердил новые правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и исправительных центров ФСИН, сообщает пресс-служба министерства.

Приказ министра юстиции подписан 4 июля. Он содержит улучшенные правила содержания осужденных и заключенных.

В частности, беременные женщины, женщины, имеющие при себе малолетних детей, и инвалиды I и II групп смогут ежедневно принимать душ. Также предлагается обеспечить приватность при установлении санузлов.

Подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут получать информацию о своем здоровье, знакомиться с медицинской документацией, получать выписки из медицинских документов, а также приобретать лекарства и хранить их при себе в соответствии с назначением лечащего врача.

Предлагается расширить и перечень разрешенных вещей и предметов, которые подозреваемые, обвиняемые и осужденные могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету. В перечень добавят предметы одежды гражданского образца, электронные книги, биологически активные добавки и другое.

Появится возможность внедрения информационных терминалов в колониях и СИЗО с целью предоставления доступа подозреваемым, обвиняемым и осужденным к правовой и справочной информации. Они также смогут с использованием информационного терминала подавать заявления и жалобы, записываться на прием в медицинскую организацию уголовно-исполнительной системы, дистанционно заказывать в магазине предметы, вещи и продукты питания.

Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме при этом будет оказываться без предварительной записи и при обращении незамедлительно. Расширится и перечень дополнительных платных услуг, оказываемых в СИЗО и колониях по инициативе подозреваемых и обвиняемых. Среди прочего, появится возможность получения медуслуг от частных медицинских организаций, отправки и получения писем в электронном виде.

В Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений прописана возможность предоставления слепым и слабовидящим осужденным пользоваться техническими средствами для прослушивания аудиокниг. Лица, содержащиеся под стражей, смогут заниматься спортом с использованием стационарного спортивного инвентаря, а также в специально оборудованных для этого местах.

Для организации свиданий с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными будет использоваться электронная запись. Такую же электронную запись введут для предоставления свиданий защитникам. Также предусмотрено внедрение технических средств идентификации личности подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В прошлом году сообщалось, что для арестантов СИЗО в России планируется добавить новые платные услуги и расширить перечень разрешенных к передаче вещей. Такие меры прописаны в концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года.

Согласно документу, содержащиеся под стражей получат право иметь при себе, получать в посылках и покупать больше предметов, чем сейчас. Концепция также должна расширить перечень тяжелых заболеваний, при которых обвиняемые и подозреваемые не будут отправлены в следственные изоляторы.

Помимо этого, арестанты смогут получить право на большее количество свиданий с родственниками и телефонных звонков, для них будет упрощена передача книг, отправка и получение писем по электронной почте. В магазинах при УИС планируется расширить ассортимент товаров, а в самих помещениях учреждений установить холодильники и телевизоры.