Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки. Нарушителям будет грозить до 15 лет колонии.

Так, совершаемые должностными лицами пытки переводятся в категорию особо тяжких преступлений. Они наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Кроме того, согласно новому определению, применение пытки может иметь целью запугивание человека или его принуждение к совершению каких-либо действий.

Законом вносятся изменения в статью 286 Уголовного кодекса РФ, устанавливая, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, причинением тяжких последствий наказывается лишением свободы на срок от трех до 10 лет. Вместе с тем нарушителю грозит лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Те же деяния, но с применением пытки, будут наказываться лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. Если же такие действия привели к смерти потерпевшего по неосторожности или причинению тяжкого вреда здоровью, то нарушителю грозит лишение свободы на срок до 15 лет. При этом его могут лишить права занимать некоторые должности на срок до 20 лет.

Законопроект об ужесточении наказания за пытки в исправительных учреждениях внесли в Госдуму 20 декабря прошлого года. Согласно инициативе, представители власти будут наказываться за применение пыток по отношению к заключенным лишением свободы сроком до 12 лет. Пытки планируется перевести в разряд особо тяжких преступлений, что увеличит срок давности по ним до 15 лет. К пыткам могут также приравнять принуждение к даче показаний: документ для этого вводит понятие "запугивание".

