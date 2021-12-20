В ГД внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки

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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Согласно проекту закона, наказываться они будут лишением свободы сроком до 12 лет. Преступление хотят перевести в разряд особо тяжких.

В статью "Принуждение к даче показаний" УК РФ планируют ввести новый субъект преступления – сотрудник правоохранительного органа. Это позволит привлекать к ответственности за пытки не только следователей или лиц, проводящих дознание, но и сотрудников ФСИН России.

Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН также будет приравниваться к пыткам. Также новый законопроект вводит понятие "запугивание".

По словам Крашенинникова, в законопроекте дается более детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, видел ли Владимир Путин видео издевательств в системе ФСИН, но осведомлен о подготовке дайджестов, в которых содержится эта информация.

В октябре в интернете были опубликованы видеозаписи издевательств над заключенным в тюремной больнице под Саратовом. В Кремле отметили, что если подлинность видео подтвердится, то это станет поводом для серьезного разбирательства.

Через некоторое время бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего видеоархив пыток в тюремной больнице Саратова, объявили в федеральный розыск.

Следственный комитет организовал проверку информации о насилии над осужденными. В ноябре Волжский районный суд Саратова арестовал бывшего начальника туберкулезной тюремной больницы (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко.

Позже в СМИ появилась информация об издевательствах в колонии строгого режима города Медыни. Однако ФСИН по Калужской области и региональная прокуратура опровергли данные сведения.

Владимир Путин, комментируя информацию о пытках в колониях, отметил, что для борьбы с нарушениями прав заключенных необходимы системные меры.