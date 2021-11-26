Суд арестовал экс-руководителя тюремной больницы Саратова по делу о пытках

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Волжский районный суд Саратова арестовал бывшего начальника туберкулезной тюремной больницы (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко, сообщает ТАСС.

Его заключили под стражу сроком на два месяца – до 25 января 2022 года включительно.

Также суд рассмотрит вопрос об аресте начальника отдела безопасности ФКУ ОТБ-1 Сергея Мальцева. Обоим предъявили обвинение в организации насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц.

Об аресте суд попросило следствие.

Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи издевательств над заключенным. В Кремле отметили, что если подлинность видео подтвердится, то это станет поводом для серьезного разбирательства.

Через некоторое время бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего видеоархив пыток в тюремной больнице Саратова, объявили в федеральный розыск.

Следственный комитет организовал проверку информации о насилии над осужденными. Также в региональном управлении СК сообщили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера".