Суд арестовал экс-руководителя тюремной больницы Саратова по делу о пытках

17:24
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Волжский районный суд Саратова арестовал бывшего начальника туберкулезной тюремной больницы (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко, сообщает ТАСС.
Его заключили под стражу сроком на два месяца – до 25 января 2022 года включительно.
Также суд рассмотрит вопрос об аресте начальника отдела безопасности ФКУ ОТБ-1 Сергея Мальцева. Обоим предъявили обвинение в организации насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц.
Об аресте суд попросило следствие.
Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи издевательств над заключенным. В Кремле отметили, что если подлинность видео подтвердится, то это станет поводом для серьезного разбирательства.
Через некоторое время бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего видеоархив пыток в тюремной больнице Саратова, объявили в федеральный розыск.
Следственный комитет организовал проверку информации о насилии над осужденными. Также в региональном управлении СК сообщили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера".
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