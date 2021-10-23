Объявлен в розыск передавший gulagu.net архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом

Фото: СК РФ
МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице, сообщает РИА Новости.
Родившийся в Минске в 1989 году Сергей Савельев разыскивается по статье Уголовного кодекса. В рамках какого именно дела ведется розыск, не уточняется.
Ранее портал gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным. По данным СМИ, он находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого возбудили уголовное дело.
Видеозапись с изнасилованием заключенного в тюремной больнице в Саратовской области прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.
Следователи организовали проверку информации о насилии над осужденными. Кроме того, в следственном управлении СК по региону добавили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера".
Директор ФСИН Александр Калашников уволил четырех сотрудников УФСИН по региону из-за применения насилия в отношения заключенных. Кроме того, в ведомстве пообещали привлечь к ответственности всех виновных в преступлении.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: