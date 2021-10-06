СК начал проверку после новых публикаций об издевательствах над осужденными под Саратовом

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Следователи в Саратовской области начали еще одну проверку после публикации в СМИ новых данных о противоправных действиях в отношении осужденных в тюремной больнице, сообщает ТАСС.

По результатам проверки будет принято соответствующие процессуальное решение.

Накануне в СМИ появилась видеозапись издевательств над человеком, который находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. 6 октября появилось еще несколько подобных видео.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в тюремной больнице в Саратовской области. По его словам, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.