СК начал проверку сообщений о насилии над осужденными под Саратовом

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Следователи организовали проверку информации о насилии над осужденными в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Кроме того, продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера", по фактам насильственных действий против некоторых осужденных в тюремной больнице.

"Следственным органом будет дана объективная юридическая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения", – говорится в сообщении регионального СК РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в тюремной больнице в Саратовской области. По его словам, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.