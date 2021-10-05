Генпрокуратура проверит соблюдение прав осужденных в колониях Саратовской области

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В учреждениях УФСИН по Саратовской области Генпрокуратура РФ организовала проверку соблюдения прав осужденных и их безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры РФ Андрея Иванова.

"По результатам проверки специалисты дадут оценку соблюдению прав осужденных на личную безопасность, а также будет проверено исполнение сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих должностных обязанностей по обеспечению прав лиц, отбывающих наказание", – рассказал он.

Ранее на портале Gulagu.net появились видеокадры, на которых запечатлены издевательства над заключенным, содержащимся в тюремной туберкулезной больнице под Саратовом.

Видео с пытками в тюремной больнице под Саратовом прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.