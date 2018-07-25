Задержанного Макарова избивали в двух ярославских колониях – глава СПЧ

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Задержанного Евгения Макарова избивали в двух колониях в Ярославской области. Об этом сообщил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. В настоящее время глава СПЧ находится в Воронежской области с рабочей поездкой.

"Макаров подвергся избиениям не только в колонии №1", – цитирует Федотова ТАСС. Глава СПЧ пояснил, что когда Макарова "перевели в колонию №8 в декабре прошлого года, он снова подвергся там избиениям".

Как подчеркнул Федотов, сейчас заключенному требуется срочная помощь психолога. "Психологический портрет осужденного Макарова достаточно благоприятный", – отметил глава СПЧ, добавив, что это "жизнерадостный человек, открытый, остро реагирующий". По мнению Федотова, зафиксированные ранее 138 нарушений Макаровым внутреннего распорядка колонии можно было предотвратить при своевременной помощи специалиста.

Кроме того, Федотов отметил, что после публикации видеозаписи с избиением Макарова в ярославской колонии № 1, число жалоб от заключенных не выросло. "К сожалению, такие жалобы есть, каждый раз они должны внимательно проверяться", – заявил глава СПЧ.

Ранее в среду, 25 июля, суд арестовал трех из шести фигурантов дела о пытках в ярославской колонии. В ходе расследования были уволены 17 сотрудников колонии, а также следователь, отказавшийся заводить дело об избиении заключенного.

Уточняется, что Евгений Макаров был осужден за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" в 2012 году. В настоящее время он отбывает наказание в ярославской колонии №8 и должен выйти на свободу в октябре 2018 года.