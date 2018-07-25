Суд арестовал трех фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

25 июля, 12:23
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Трое фигурантов дела о пытках в ярославской колонии арестованы. На заседании 25 июля Заволжский районный суд Ярославля постановил заключить под стражу Сергея Драчева, Максима Яблокова и Сергея Ефремова, которые были задержаны за пытки заключенного.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 сентября", – цитирует решение суда РИА Новости.
Старший инспектор отдела безопасности ИК-1 Максим Яблоков ранее написал явку с повинной. Хотя защита просила поместить инспектора под домашний арест, суд отклонил это ходатайство. По мнению представителей следствия, находясь под домашним арестом, Яблоков может скрыться или оказать давление на свидетелей.
В начале месяца СМИ опубликовали запись, сделанную в колонии № 1 в Ярославле, на которой видно, как избивают заключенного.
По факту избиений в колонии было возбуждено уголовное дело. Личности всех причастных к этому инциденту были установлены. В ходе расследования 17 сотрудников колонии уволили, как и следователя, который ранее отказался заводить дело по заявлению об избиении заключенного. По делу о пытках в ярославской колонии проходят шесть человек. Вопрос о заключении под стражу пяти из шести подозреваемых суд решит 25 июля.
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