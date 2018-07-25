Суд получил ходатайство об аресте сотрудников ярославской колонии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Заволжский районный суд получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения пятерым сотрудникам ярославской колонии № 1 по делу об избиении заключенного. Об этом сообщает ТАСС.

Судебное заседание должно состояться 25 июля в 10:00.

В начале июля в СМИ появилось видео, снятое в колонии в Ярославле. На кадрах было видно, как заключенного 1995 года рождения, осужденного в 2012 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, избивали.

Возбуждено уголовное дело, задержаны шесть человек. Установлены личности всех причастных к инциденту сотрудников колонии. 17 работников колонии уволили, а также следователя, отказавшегося заводить дело по заявлению об избиении заключенного.