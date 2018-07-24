В Ярославле уволили не возбудившего дело об избиении заключенного следователя

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Следователя, отказавшегося возбуждать уголовное дело по заявлению об избиении заключенного в ярославской колонии, уволили, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следователь следственного отдела по Заволжскому району города Ярославля СК России по Ярославской области формально провел проверочные мероприятия по данному заявлению и незаконно отказал в возбуждении уголовного дела", – пояснила Петренко.

Она добавила, что при расследовании выяснилось, что еще год назад от заключенного поступало заявление о применении насилия со стороны сотрудников колонии. По словам Петренко, Бастрыкин потребовал оценить действия не только экс-сотрудника СК, но и его руководства.

В начале июля в СМИ было опубликовано десятиминутное видео, снятое в колонии в Ярославле. В ролике показано избиение заключенного 1995 года рождения, осужденного в 2012 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело, задержаны шесть человек. Также следствию удалось установить личности всех сотрудников колонии, участвовавших в избиении.

Представители ФСИН и сотрудники региональной прокуратуры массово опрашивают осужденных. После скандала 17 сотрудников колонии отстранили от работы.

ФСИН создала специальную комиссию, которая оценит обстановку в других российских колониях.