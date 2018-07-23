Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Шесть человек задержали по делу о пытках в ярославской колонии после появления видео в СМИ. Об этом сообщается на портале регионального управлении Следственного комитета.

В сообщении отмечается, что уже установлены личности всех сотрудников колонии, участвовавших в избиении. Следствие будет добиваться заключения тюремщиков под арест. В ближайшее время по этому делу могут задержать и других подозреваемых.

Статья об избиении одного из осужденных была опубликована в "Новой газете". Видео для материала предоставили юристы фонда "Общественный вердикт". По их словам, пострадавший – заключенный Евгений Макаров.

Сейчас представители ФСИН и сотрудники региональной прокуратуры массово опрашивают осужденных. После скандала 17 сотрудников колонии отстранили от работы.