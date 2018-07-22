В Ярославле уволили 17 сотрудников колонии из-за видео с пытками

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

В Ярославской колонии уволили 17 сотрудников из-за видео с пытками над заключенным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Бабуркина.

По его словам, ЧП произошло в ярославской колонии №1. СМИ сообщали, что летом 2017 года сотрудники исправительного учреждения избили одного из заключенных.

Статья об избиении с видео была опубликована в "Новой газете". Видеозапись предоставили юристы фонда "Общественный вердикт". По их словам, пострадавший, снятый на видео – заключенный Евгений Макаров.

Сейчас в колонии проводят проверку представители ФСИН и сотрудники региональной прокуратуры. Они массово опрашивают осужденных.