В Ярославле уволили 17 сотрудников колонии из-за видео с пытками

22 июля, 23:21
Фото: ТАСС/Сергей Метелица
В Ярославской колонии уволили 17 сотрудников из-за видео с пытками над заключенным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Бабуркина.
По его словам, ЧП произошло в ярославской колонии №1. СМИ сообщали, что летом 2017 года сотрудники исправительного учреждения избили одного из заключенных.
Статья об избиении с видео была опубликована в "Новой газете". Видеозапись предоставили юристы фонда "Общественный вердикт". По их словам, пострадавший, снятый на видео – заключенный Евгений Макаров.
Сейчас в колонии проводят проверку представители ФСИН и сотрудники региональной прокуратуры. Они массово опрашивают осужденных.
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