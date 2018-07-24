ФСИН создаст комиссии для проверки случаев применения силы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России после ЧП в колонии Ярославля создаст комиссии для проверки случаев необоснованного применения силы к заключенным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В соответствии с решением директора Федеральной службы исполнения наказаний в ближайшее время в каждом территориальном органе ФСИН России будет создана комиссия по проведению проверки всех случаев применения сотрудниками УИС физической силы и специальных средств за прошедший год, а также организации служебной деятельности в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и строгих условиях содержания", – сообщили во ФСИН, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что при выявлении превышения полномочий сотрудниками уголовно- исполнительной системы каждому случаю будет дана соответствующая правовая оценка, а в отношении виновных лиц будут приниматься строгие меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения.

Ранее первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый заявил, что сотрудники службы не имеют права мстить заключенным. Он отметил также, что система нуждается в тесном взаимодействии с общественными институтами. По его словам, необходимо рассмотреть возможность более широкого участия уполномоченного по правам человека и ОНК в обязательном порядке.

В начале июля в СМИ было опубликовано десятиминутное видео, снятое в колонии в Ярославле. На нем запечатлено избиение заключенного 1995 года рождения, осужденного в 2012 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В результате по делу о пытках в ярославской колонии было задержано шесть человек. Также следствию удалось установить личности всех сотрудников колонии, участвовавших в избиении. Сотрудники СК будут добиваться заключения тюремщиков под арест. В ближайшее время по этому делу могут задержать и других подозреваемых.

Сейчас представители ФСИН и сотрудники региональной прокуратуры массово опрашивают осужденных. После скандала 17 сотрудников колонии отстранили от работы.