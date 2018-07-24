ФСИН создаст комиссии для проверки случаев применения силы

24 июля, 14:36
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России после ЧП в колонии Ярославля создаст комиссии для проверки случаев необоснованного применения силы к заключенным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В соответствии с решением директора Федеральной службы исполнения наказаний в ближайшее время в каждом территориальном органе ФСИН России будет создана комиссия по проведению проверки всех случаев применения сотрудниками УИС физической силы и специальных средств за прошедший год, а также организации служебной деятельности в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и строгих условиях содержания", – сообщили во ФСИН, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что при выявлении превышения полномочий сотрудниками уголовно- исполнительной системы каждому случаю будет дана соответствующая правовая оценка, а в отношении виновных лиц будут приниматься строгие меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения.
Ранее первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый заявил, что сотрудники службы не имеют права мстить заключенным. Он отметил также, что система нуждается в тесном взаимодействии с общественными институтами. По его словам, необходимо рассмотреть возможность более широкого участия уполномоченного по правам человека и ОНК в обязательном порядке.
В начале июля в СМИ было опубликовано десятиминутное видео, снятое в колонии в Ярославле. На нем запечатлено избиение заключенного 1995 года рождения, осужденного в 2012 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В результате по делу о пытках в ярославской колонии было задержано шесть человек. Также следствию удалось установить личности всех сотрудников колонии, участвовавших в избиении. Сотрудники СК будут добиваться заключения тюремщиков под арест. В ближайшее время по этому делу могут задержать и других подозреваемых.
Сейчас представители ФСИН и сотрудники региональной прокуратуры массово опрашивают осужденных. После скандала 17 сотрудников колонии отстранили от работы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: