Во ФСИН заявили, что сотрудники службы не имеют права мстить осужденным

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Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) не имеют права мстить заключенным. Об этом заявил заявил первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый после посещения ярославской колонии.

"Если сотрудник опускается до уровня осужденного или того хуже, до уровня физического мщения осужденному за то, что он ведет себя неправильно или оскорбил или обидел, то с моей точки зрения, и меня поддержат большинство сотрудников ФСИН, кроме того, что он марает свою честь и мундир – больше ничего не получает. Надо делать свою работу, руководствуясь законностью и справедливостью", – сказал он в разговоре с "Интерфакс".

Рудный отметил также, что система нуждается в тесном взаимодействии с общественными институтами. По его словам, необходимо рассмотреть возможность более широкого участия уполномоченного по правам человека и ОНК в обязательном порядке.

К настоящему времени по делу о пытках в ярославской колонии после появления видео в СМИ задержаны шесть человек. Установлены личности всех сотрудников колонии, участвовавших в избиении. Следствие будет добиваться заключения тюремщиков под арест. В ближайшее несколько дней по этому делу могут задержать и других подозреваемых.

Видео для материала предоставили юристы фонда "Общественный вердикт". По их словам, пострадавший – заключенный Евгений Макаров.

Сейчас представители ФСИН и сотрудники региональной прокуратуры массово опрашивают осужденных. После скандала 17 сотрудников колонии отстранили от работы.