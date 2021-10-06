В Саратовском УФСИН уволили четырех сотрудников

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Директор ФСИН Александр Калашников уволил четырех сотрудников УФСИН по Саратовской области из-за применения насилия в отношения заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Калашников принял такое решение на основе доклада руководителя комиссии, направленной для проверки сведений о неправомерных действиях в отношении осужденных в УФСИН по Саратовской области.

"Директором ФСИН России Александром Калашниковым принято решение освободить от занимаемых должностей и уволить по отрицательным мотивам из уголовно-исполнительной системы начальника ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Павла Гаценко, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе полковника внутренней службы Сергея Салова, начальника оперативного отдела майора внутренней службы Антона Бочкова и начальника отдела безопасности подполковника внутренней службы Сергея Мальцева", – говорится в сообщении.

Материалы проверки передали в СК для принятия процессуального решения.

Кроме того, ФСИН пообещала привлечь к ответственности всех виновных в применении насилия над осужденными. При этом в службе отметили, что работа по выявлению фактов насилия в отношении осужденных ведется на постоянной основе.

Ранее видеозапись с изнасилованием заключенного в тюремной больнице в Саратовской области прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.

Следователи организовали проверку информации о насилии над осужденными. Кроме того, в следственном управлении СК по региону добавили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера".