В Кремле прокомментировали новое видео с пытками в Саратовской колонии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о новых видео с пытками в колониях будет рассматриваться. По его словам, сейчас проводятся соответствующие проверки. Об этом сообщает ТАСС.

"Пока рано говорить о результатах проверок, они совсем недавно начались. Проверки идут, система отреагировала", – отметил представитель Кремля.

Ранее в Сети были опубликованы видеозаписи издевательств над заключенным. В Кремле отметили, что, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.

Через некоторое время бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице, объявили в федеральный розыск. Родившийся в Минске в 1989 году Сергей Савельев разыскивается по статье Уголовного кодекса.

Следователи организовали проверку информации о насилии над осужденными. Кроме того, в следственном управлении СК по региону добавили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера".