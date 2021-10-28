В Кремле не знают причин розыска обнародовавшего архив с пытками заключенных

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В Кремле не знают, почему объявили в розыск Сергея Савельева, который обнародовал архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о правомерности таких мер в отношении мужчины.

"Я рекомендую за причинами обращаться в правоохранительные органы. Это не наша сфера", – цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

При этом он отметил оперативную реакцию Генпрокуратуры, которая начала проверки во ФСИН. Песков подчеркнул, что для начала необходимо получить результаты проверки.

Пресс-секретарь также сказал, что Кремль не будет заниматься этим вопросом, так как это область деятельности правоохранительных органов.

Ранее в Сети были опубликованы видеозаписи издевательств над заключенным. В Кремле отметили, что, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.

Через некоторое время бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице, объявили в федеральный розыск. Родившийся в Минске в 1989 году Сергей Савельев разыскивается по статье Уголовного кодекса.

Следователи организовали проверку информации о насилии над осужденными. Кроме того, в следственном управлении СК по региону добавили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера".

Директор ФСИН Александр Калашников уволил четырех сотрудников УФСИН по региону из-за применения насилия в отношении заключенных. Кроме того, в ведомстве пообещали привлечь к ответственности всех виновных в преступлении.

