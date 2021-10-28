В Кремле не знают причин розыска обнародовавшего архив с пытками заключенных

12:57
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
В Кремле не знают, почему объявили в розыск Сергея Савельева, который обнародовал архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о правомерности таких мер в отношении мужчины.
"Я рекомендую за причинами обращаться в правоохранительные органы. Это не наша сфера", – цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.
При этом он отметил оперативную реакцию Генпрокуратуры, которая начала проверки во ФСИН. Песков подчеркнул, что для начала необходимо получить результаты проверки.
Пресс-секретарь также сказал, что Кремль не будет заниматься этим вопросом, так как это область деятельности правоохранительных органов.
Ранее в Сети были опубликованы видеозаписи издевательств над заключенным. В Кремле отметили, что, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.
Через некоторое время бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице, объявили в федеральный розыск. Родившийся в Минске в 1989 году Сергей Савельев разыскивается по статье Уголовного кодекса.
Следователи организовали проверку информации о насилии над осужденными. Кроме того, в следственном управлении СК по региону добавили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера".
Директор ФСИН Александр Калашников уволил четырех сотрудников УФСИН по региону из-за применения насилия в отношении заключенных. Кроме того, в ведомстве пообещали привлечь к ответственности всех виновных в преступлении.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: